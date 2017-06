Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Coco als spielbare Figur

Activision gibt bekannt, dass Crashs jüngere Schwester Coco in der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy als spielbarer Charakter zur Verfügung stehen wird. Dank Dr. N. Tropys Time Twister ist sie in der gesamten N. Sane Trilogy verfügbar.

Ursprünglich feierte Coco ihr Debüt in Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und war auch in Crash Bandicoot: Warped vertreten. Genau wie ihr großer Bruder hat sie ein neues Fell bekommen, komplett mit eigenen Moves und Animationen. Coco ist in allen Levels der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy spielbar, die zu Fuß bestritten werden, und um die Story konsistent zu halten, ist in Bosskämpfen sowie in Levels mit Hog & Polar, dem Jetpack, unter Wasser oder auf einem Motorrad nur Crash spielbar. Natürlich sind Cocos eigene Levels in Warped! weiterhin exklusiv mit ihr spielbar.

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy wird am 30. Juni für PlayStation 4 erscheinen.