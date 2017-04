Crackdown 3 wird ein Play Anywhere-Titel

Wie die Entwickler des Open-World-Actionspieles Crackdown 3 via Twitter bekannt geben, wird der dritte Serienteil Bestandteil des Xbox Play Anywhere-Programms werden.

Beim Kauf der Xbox One-Version erhaltet ihr also gleichzeitig auch die Windows-10-Version für den PC dazu. Microsoft wird das Spiel auf der E3-Pressekonferenz am 11. Juni umfangreich vorstellen.

Crackdown 3 will be a Play Anywhere title, meaning it will be yours to play on both Xbox One and Windows 10 PC. https://t.co/gmPZX5lhG4

— Crackdown (@crackdown) 25. April 2017