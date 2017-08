Crackdown 3 verschoben auf Frühjahr 2018

Das Actionspiel Crackdown 3 von Microsoft wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Die Veröffentlichung wurde auf das Frühjahr 2018 verschoben, wie Shannon Loftis (General Manager Microsoft Studios Publishing) gegenüber Polygon bestätigt hat.

Die zusätzliche Entwicklungszeit will das Team nutzen, um die Qualität in Kampagne, Co-Op-Multiplayer und kompetitiver Multiplayer-Modus zu verbessern. Die Verschiebung sei „problematisch, aber notwendig, schließlich sei das Projekt mit 4K-Gaming (Xbox One X), Cloud-Computing und der futuristischen offenen Welt „hochambitioniert“, schreibt Loftis weiter.

To clarify: the entire game is moving to Spring 2018. It’s super ambitious, and we want to make sure the game delivers. https://t.co/cGdHTnuI2b

— Shannon Loftis (@shannonloftis) 16. August 2017