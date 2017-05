Code Vein – Fletscht die Zähne! Der erste Trailer ist da!

Mit Code Vein will Bandai Namco Entertainment eine neue IP an den Start bringen. In der Rolle von Vampiren nehmt ihr den Kampf gegen Ghule und andere Gestalten auf. Das Spiel soll 2018 erscheinen und eine Plattform ist noch nicht bekannt. Jetzt gibt es den ersten Trailer und erinnert vom Gameplay her an ein Dark Souls in einem neuen Gewand.

Trailer

„Fletscht die Zähne! CODE VEIN, ein neues Action-Rollenspiel von BANDAI NAMCO, erscheint 2018 Nach einem mysteriösen Desaster ist die Welt, wie wir sie kennen, in sich zusammengestürzt. Riesige Wolkenkratzer, einst ein Symbol des Wohlstands, sind nur noch ein Grabstein der Menschheit, durchbohrt von den Dornen des Urteils. Im Zentrum der Zerstörung versteckt sich eine geheime Gesellschaft von Ausgestoßenen namens „Vein“. In dieser letzten Bastion kämpfen die Einwohner ums Überleben, gesegnet mit mächtigen Fähigkeiten, die sie im Austausch gegen einen immerwährenden Blutdurst und den Verlust ihrer Erinnerungen erhalten haben. Wer sich seinem Blutdurst voll und ganz ergibt, riskiert es, zu einem der Verlorenen zu werden – teuflische Ghule, die auch den letzten Rest der Menschheit zu verschlingen drohen. In diesem herausfordernden Action-Rollenspiel übernehmt ihr die Rolle eines Wiedergängers. In Vein angekommen, werdet ihr damit beauftragt, euch mit einem Gefährten, den ihr aus den verschiedenen Bewohnern aussucht, in die Welt aufzumachen, um dort verlorene Erinnerungen zu finden und einen Ausweg aus dieser verrückt gewordenen Welt zu finden. Die Welt von CODE VEIN ist gefährlich und voll von bösartigen Gegnern sowie monströsen Bossen, die euch alles abverlangen. Wiedergänger haben außerdem Zugang zu Blutschleiern – Apparaturen, die den Gegnern Blut entziehen können, um sie selbst zu stärken. Mit Hilfe dieser verbesserten Fähigkeiten, die als Gaben bekannt sind, könnt ihr eure Gestalt verändern, und somit eure Stärke erhöhen, Gegner schwächen oder neue Waffenfunktionen mit überwältigend starken Angriffen heraufbeschwören. Durch die Ausnutzung des Waffenarsenals im Zusammenspiel mit den Gaben jedes Charakters könnt ihr euch an eine Reihe von Kampfsituationen anpassen, und somit eine eigene Strategie entwickeln, die zu eurem Spielstil passt.“

