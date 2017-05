Half-Life-Autor Chet Faliszek verlässt Valve

Chet Faliszek, Autor, VR Experte und für viele auch Gesicht des US-amerikanischen Entwicklers Valve, hat den Konzern nach über 12 Jahren Zugehörigkeit verlassen. Das berichtet die Website GamesIndustry.biz.

Faliszek war unter anderem als federführender Autor an namhaften Spielen wie Half-Life, Portal-und Left 4 Dead beteiligt. Welche neuen beruflichen Pläne er künftig verfolgt, teilt er jedoch nicht mit.

Damit ist er bereits der dritte Autor, der dem Konzern den Rücken zuwendet. Seine beiden Kollegen Wolpaw (im Februar) und Laidlaw (vergangenes Jahr) sind bereits gegangen.

heißt es in Faliszeks Mitteilung.

„I worked there 12 years, shipped a bunch of great games and some amazing hardware and wanted to change things up. There’s no news on what’s next etc, I will let you know when that happens.“