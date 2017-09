In gut einem Monat ist es soweit, dann erscheint Fire Emblem Warriors für die Nintendo Switch und dem New Nintendo 3Ds. Bislang wurden schon unzählige Charaktere aus dem Franchise angekündigt. Jetzt soll auch auch Celicia, Protagonistin aus Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, am Kampfgeschehen mitmischen. Ein paar Eindrücke zu ihren Fähigkeiten, könnt ihr anhand folgender Videos bewundern:

Videos



Fire Emblem Warriors soll am 20. Oktober 2017 erscheinen.

Quelle