Cave Story+ bekommt lokalen Koop-Modus

CaveStory+ von Entwickler Nicalis wird am 20. Juni für die Nintendo Switch erscheinen. Wie die Entwickler nun auf Twitter bekanntgeben, wird die Portierung auf der neuen Konsole über einen lokalen Koop-Modus verfügen. Dieser wird allerdings erst in einem Update im Spätsommer nachgereicht werden.

Share the Cave Story+ adventure with a friend on #NintendoSwitch 06.20.17 (local co-op coming late summer as a free update) pic.twitter.com/bLiI7oXXOB

— Nicalis, Inc. (@nicalis) 3. Mai 2017