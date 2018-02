Castle of Heart – Action-Plattformer erscheint für Nintendo Switch

Der klassische Action-Plattformer Castle of Heart des polnischen Indie-Entwicklers 7Levels wird ab dem 23. März 2018 exklusiv für Nintendo Switch im Nintendo eShop zum Preis von €14,99 erhältlich sein. In Castle of Heart übernehmen die Spieler die Kontrolle über einen verfluchten Ritter, der durch den Zauber eines bösen Magiers in Stein verwandelt wurde. Der tapfere Held muss den ganzen Weg von seinem versteinerten Dorf bis zur Burg des dunklen Herrschers zurücklegen und dabei jedes Level meistern.

Castle of Heart bietet wunderschöne und detaillierte 3D-Grafiken mit wechselnden Landschaften, Wetterbedingungen und detaillierten Umgebungen. Die verschiedenen Wesen sowie die Ästhetik des Spiels sind zu gleichen Teilen von der slawischen Mythologie inspiriert, wobei einige Locations direkt von berühmten, mystischen Schauplätzen in Polen, dem Heimatland der Entwickler und der dunklen Fantasy-Atmosphäre der besten Action-Plattformtitel aus dem goldenen Zeitalter des Genres abgeleitet wurden. Das alles macht Castle of Heart zur perfekten Mischung aus klassischen Einflüssen und modernem Design, wobei das Spektrum der Switch-Funktionen genutzt wird, die sowohl Fans des Genres als auch Newcomer gleichermaßen verzaubern werden.

Castle of Heart Features