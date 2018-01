Capcom veröffentlicht Making Of-Video zu Monster Hunter: World

Am 26. Januar erscheint mit Monster Hunter: World Capcoms kommendes Highlight für PlayStation 4 und Xbox One. Passend zum bevorstehenden Release hat Capcom nun eine Making Of-Videoserie zum Titel angekündigt, die euch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Entwicklerteams bei Capcom Japan in Osaka ermöglicht.

Neben Aufnahmen aus dem Studio gibt es Interviews mit Producer Ryozo Tsujimoto, Executive und Art Director Kaname Fujioka sowie Director Yuya Tokuda zu sehen. Den ersten Teil der Videoserie gibt es direkt mit dem heutigen Tag zu bestaunen. Hier erläutert das Team, wie das Projekt Monster Hunter: World entstand.

Monster Hunter World Making Of:

Weitere Videos sind wöchentlich geplant. Monster Hunter: World erscheint am 26. Januar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Ein Release für den PC ist im Herbst diesen Jahres geplant.

Quelle: Capcom