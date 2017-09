Capcom kündigt Okami HD an

Capcom hat die Gerüchte bestätigt: Heute in genau drei Monaten wird Okami HD für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel wird dabei als als Box-Version und digitaler Download erscheinen.

Okami HD: Ein Klassiker kehrt zurück

Ursprünglich ist Okami wurde bereits 2006 für PlayStation 2 erschienen und gilt bis heute als eines der schönsten Videospiele überhaupt. Mit Okami HD soll der Stil des Spiels dank hochauflösender Optik noch besser zur Geltung kommen und erneut für Begeisterung sorgen.

In Okami HD schlüpfen die Spieler in die Rolle von Amaterasu, der japanischen Sonnengottheit. Sie hat die Form des legendären weißen Wolfs Shiranui angenommen und schickt sich an, Orochi zu bekämpfen, einen achtköpfigen Dämonen. Spieler müssen Amaterasus magische Fähigkeiten, ihr Arsenal an Gegenständen und Angriffen sowie den himmlischen Pinsel einsetzen, um das Land wieder zu Ruhm und einem Leben voller Farbe zu führen. Auf ihrem Weg wird Amaterasu dazu berufen, eigentümlichen und faszinierenden Charakteren dabei zu helfen, eine Horde brutaler Gegner zu besiegen, und damit das Land von Orochis Fluch zu befreien.

Okami HD kann sowohl im Breitbild-Format als auch im ursprünglichen 4:3-Verhältnis gespielt werden. Die Version enthält auch die interaktiven Ladebildschirme des Originals, die es Spielern ermöglichen, Bonus-Dämonenzähne zu sammeln, die gegen Ingame-Gegenstände eingetauscht werden können.

Okami HD wird ab dem 12. Dezember 2017 als digitaler Download zum Preis von 19,99 € sowie im Handel erhältlich sein. Der Preis für die physische Version des Spieles steht noch aus.

Quelle: PM Capcom