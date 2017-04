Call of Duty WWII – Weltkriegsshooter offiziell bestätigt!

Das futuristische Setting der neueren Teile der Call of Duty-Reihe kam bei vielen Fans nicht gut an und ist ihnen böse aufgestoßen. Jetzt scheinen die Entwickler auf einen großen Teil der Fans gehört zu haben und bestätigen das Weltkriegsszenario für den neuesten Ableger der Reihe.

Aus Gerüchten wurde Realität!

Schon in den letzten Wochen gab es immer wieder Leaks und Gerüchte um das kommende Call of Duty. Seitens der Entwickler gab es bis dato aber keine handfeste Aussage über das Szenario, was sich nun aber schließlich geändert hat. Folglich wurde über sämtliche sozialen Möglichkeiten offiziell bestätigt, dass man an einem Call of Duty WWII arbeitet. Eine richtige Enthüllung gab es noch nicht, soll aber am kommenden Mittwoch gegen 19 Uhr umgesetzt werden. Mit anderen Worten können sich Fans über die ersten Details freuen und dürfen vielleicht einen ersten Trailer genießen.

Ein Release ist bisher noch nicht bekannt, läuft aber wahrscheinlich auf den Herbst 2017 hinaus. Erscheinen wird es dann vermutlich für PC, PlayStation 4 und Xbox One!

Quelle