Call of Duty WWII – Steht der Release fest?

Morgen Abend um 19:00 Uhr ist es endlich soweit, denn dann wird Call of Duty WWII endlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Seit dem Wochenende wissen wir, dass der neueste Ableger der beliebten Shooter-Serie zu seinen Wurzeln zurückkehren wird und im 2. Weltkrieg angesiedelt ist.

Nun ist in Paris ein erster Hinweis auf den möglichen Releasetermin aufgetaucht. So könnte der Actiontitel am 03. November 2017 erscheinen.

Dieses Datum wird auf einer Werbung für das Spiel von Activision im Bahnhof Gare Saint-Lazare in Paris angegeben, wie Maxime Chao von Jeuxactu.com herausgefunden hat. Activision hat den Termin allerdings noch nicht offiziell bestätigt.