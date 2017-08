Call of Duty WWII Private Beta auf Xbox One steht zum Download bereit

Kurzer Hinweis: Die Call of Duty WWII Private Beta auf Xbox One kann ab sofort heruntergeladen werden! Die 17,02 GB große Testversion steht ab sofort zum Download bereit. Somit könnt ihr pünktlich zum Wochenende vom 01. September bis 04. September selbst Hand an den neuen Shooter von Activision und Sledgehammer Games legen.

Um an der Beta teilnehmen zu können, müsst ihr den Shooter vorbestellt haben. Daraufhin erhaltet ihr einen Code, den ihr unter https://www.callofduty.com/de/wwii/beta eingeben müsst.

Daraufhin erhaltet ihr einen 25-stelligen Code, den ihr dann auf eurer Xbox One einlösen müsst.

Die Beta im Microsoft Store findet ihr an dieser Stelle.

Am vergangenen Wochenende haben wir uns die Beta bereits auf der PlayStation 4 angeschaut. Unsere Eindrücke aus der Vorab-Version findet ihr in unserer Vorschau zur Call of Duty WWII Private Beta.