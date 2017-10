Der Call of Duty WWII Pre-Load kann auf der Xbox One bereits gestartet werden, das hat CharlieIntel herausgefunden. Wer das Spiel auf der aktuellen Microsoft Konsole digital vorbestellt hat, kann also bereits sämtliche Spieldateien herunterladen und pünktlich zum Release am 04. November loslegen.

Der Download von Call of Duty WWII wiegt satte 45,14 GB, der Pre-Load auf PlayStation 4 beginnt erst am 31. Oktober.