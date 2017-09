Call of Duty: WWII – Offizieller Story Trailer veröffentlicht

Activision Blizzard hat den offiziellen Story-Trailer zum kommenden Shooter Call of Duty: WWII veröffentlicht. Das von Sledgehammer Games entwickelte Spiel wird in gut sechs Wochen erscheinen, doch bereits jetzt könnt ihr euch erste Eindrücke von der Kampagne über folgenden Trailer machen.

Story-Trailer zu Call of Duty: WWII:

In Call of Duty: WWII erlebt der Spieler die Geschichte von Ronald „Red“ Daniels, einem jungen Grenadier in der ersten U.S. Infanterie Division, der erstmals am D-Day in den Kampf zieht und damit einen der größten Angriffe in der Geschichte miterlebt. Nachdem die Begegnung mit dem Feind an den Stränden der Normandie überstanden ist, schlagen sich Red und seine Kameraden durch ganz Europa und stellen sich der gegnerischen Armee an ikonischen Schauplätzen wie zum Beispiel dem Hürtgenwald, während der Ardennenoffensive und beim Einmarsch in Deutschland entgegen.

Call of Duty: WWII wird am 3. November 2017 für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Quelle: Activision