Call of Duty: WWII – Activision kündigt den neuen Shooter an

Activision hat den neuesten Teil der Call of Duty-Reihe angekündigt. Ab Freitag, dem 3. November 2017, können Spieler in Call of Duty: WWII eine unvergessliche Reise im Kreise einer eingeschworenen Bruderschaft quer durch Europa auf einer Mission antreten, die entscheidend für den Erfolg der alliierten Streitkräfte ist. Call of Duty: WWII wird von Sledgehammer Games entwickelt und soll laut der Entwickler eine Neudefinition des historischen Konflikts darstellen.

Auch im Mehrspielermodus soll es Neuerungen geben: Neben klassischen Kämpfen verfügt der Multiplayer außerdem über zahlreiche neue Modi und Gameplay-Innovationen sowie Maps an berühmten Schauplätzen, während der neue Zombies-Koop-Modus eine fesselnde neue Story und ein Adrenalin-treibendes Spielerlebnis bietet.

Der Ankündigungstrailer zu Call of Duty: WWII:

Nicht nur in Sachen Setting kehrt Call of Duty: WWII zu den Wurzeln der Reihe zurück, auch beim Gameplay innerhalb der Kampagne wird es einige Änderungen geben. So berichten unsere Kollegen von IGN, dass es nicht mehr so einfach sein wird seine Gesundheit im Spiel zu regenerieren. Während man in den zuletzt veröffentlichten Call of Duty-Spielen nur wenige Momente in Deckung gehen musste, um wieder zu Kräften zu kommen, müsst ihr nun einen Sanitäter herbeirufen, der euch verarztet. Auch Munitionsvorräte werden mit der Hilfe eurer K.I.-Kameraden aufgestockt.

Call of Duty: WWII wird am 3. November 2017 in drei verschiedenen Editionen erscheinen. Spieler, die den Shooter bereits jetzt bei einem der teilnehmenden Händler vorbestellen, erhalten Zugriff auf die Private Beta, die im Laufe des Jahres zuerst auf PlayStation 4 starten wird. Call of Duty: WWII kann in den folgenden Editionen vorbestellt werden:

• Base Edition und Digital Base Edition

• Digital Deluxe Edition – Inklusive Season Pass und mehr

• Pro Edition – Inklusive Season Pass, Steelbook für Sammler und mehr

