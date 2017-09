Call of Duty WW II – Vorbesteller mit starkem Bonus für Multiplayer

Vorbesteller des Shooters Call of Duty WWII von Activision und Sledgehammer Games dürfen sich über einen enorm starken Bonus für den Multiplayer-Modus freuen. Das Multiplayer-Upgrade steht exklusiv für Vorbesteller zur Verfügung und wurde nun in einem ersten Trailer angekündigt.

Dieses Upgrade bietet euch die Möglichkeit, eine selbst gewählte Waffe zum Spielstart dauerhaft freizuschalten. Diese muss in dem Fall nicht erst mühsam freigespielt werden. Außerdem erhalten alle Vorbesteller einen Doppel-XP-Bonus. Unklar ist allerdings, wie lange die doppelten Erfahrungspunkte andauern werden.

Das Multiplayer Upgrade ist allerdings nur einer von mehreren Boni für Vorbesteller. Obendrauf gibt es die bereits angekündigten Inhalte des „Division’s Pack„, Nazi Zombies Camouflage und 500 CoD-Points zum Einsatz in anderen Serienablegern.

Call of Duty WWII erscheint am 03. November 2017 für PlayStation 4 und Xbox One. Unsere Eindrücke aus der Betaversion findet ihr in unserer Vorschau.