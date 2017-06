Call of Duty WWII – Closed Beta startet im August

Mit Call of Duty WWII macht die Serie auf jeden Fall wieder einen Schritt auf die Fans der Reihe zu. Auf der E3 2017 wurde neben einem neuen Multiplayer-Trailer auch noch der Termin für die Closed Beta bekanntgegeben. Exklusiv auf der PlayStation 4 könnt ihr zum ersten Mal in der Closed Beta am 25. August 2017 zu den Waffen greifen. Die Codes gibt es bei diversen Händlern für Vorbesteller.

Multiplayer-Trailer

Call of Duty WWII erscheint am 03. November 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und PC. Neben dem Story-Modus und dem Mehrspieler, wird es auch wieder einen kooperativen Modus geben, in welchem Zombies ihr Unwesen treiben.

Doch hier jetzt der Multiplayer-Trailer von der E3 2018:

