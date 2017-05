Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Inhalte bekannt?

Erst gestern berichteten wir darüber, dass Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles eine Alterseinstufung von der ESRB erhalten hat. Nun scheint sich die Meldung über das noch nicht offiziell angekündigte Spiel zu bewahrheiten.

Der Reddit User DTZxPorter hat nun angeblich die offizielle Produktbeschreibung zum Spiel in einer Datei des neuesten Updates gefunden.

Demnach besteht der Titel, der offenbar zuerst auf der PlayStation 4 erscheint, aus folgenden neuen Inhalten:

– 8 klassische überarbeitete Zombie-Karten aus World at War, Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops II.

davon 3 Karten aus Call of Duty: World at War: Nacht der Untoten, Verrückt und Shi No Numa

4 Karten aus Call of Duty: Black Ops: Kino der Toten, Ascension, Shangri-la und Moon



1 Karte aus Call of Duty: Black Ops II: Origins

– Takeo und Richtofen Calling Cards

– Dempsey und Nikolai Calling Cards

– Zombies Heroes Animated Calling Cards

– Limited Edition Camouflage Tin Can

Bislang hat Activision Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles noch immer nicht offiziell angekündigt.