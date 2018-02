Call of Duty Black Ops 4 noch 2018 und auch für Nintendo Switch?

Industrie-Insider Marcus Sellars hat mögliche Informationen zum neuen Call of Duty geleakt. Dabei soll es sich angeblich um Call of Duty Black Ops 4 handeln, welches noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One und sogar Nintendo Switch erscheinen könnte. Mit seinen Leaks lag Sellars in der Vergangenheit schon oft richtig.

COD 2018 is Black Ops 4 and is coming to PS4/Xbox/PC/Switch. It is set in the modern times and is boots on the ground. The Switch version will support DLC, HD Rumble and motion controls. The Switch version is also being ported by a company which is familar with COD games.

— Marcus Sellars (@Marcus_Sellars) 4. Februar 2018