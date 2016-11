Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans erfolgreich finanziert

Das offizielle Spiel zum Kult-Duo mit dem Namen Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans wurde per Kickstarter erfolgreich finanziert und wird demnach für den PC erscheinen.

Die Kampagne läuft noch einige Tage, somit sind weitere Stretchgoals im Bereich des Möglichen. Darunter auch Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One.

Bud Spencer & Terence Hill kloppen sich durch die Videospielwelt

So wurde das Mindestfinanzierungsziel von 130.000 Euro bereits einen knappen Monat vor Ende der Kampagne erreicht. Hinter der Umsetzung steckt das italienische Studio Trinity Team.

Bei Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans handelt es sich um ein klassisches Side-Scrolling Beat ‚em up im Stile eines Double Dragon oder Streets of Rage. Neben den klassischen Ohrfeigen bietet das Spiel verschiedene Mini-Games wie ein Hot Dog-Wettbewerb und die Dune Buggies aus Zwei wie Pech und Schwefel (1974).

Aktuell verbleiben noch 20 Tage, um das Spiel auf Kickstarter zu unterstützen.