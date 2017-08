Brawlout wird für die Nintendo Switch erscheinen

Angry Mob Games gab bekannt, dass das an Super Smash Bros. orientierte Plattform-Kampfspiel Brawlout in der Zukunft auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Seit April 2017 befindet sich das Spiel in einer Early-Access-Phase bei Steam und derzeit mit 50%-Rabatt angeboten. Neben der Nintendo Switch-Version, befinden sich auch noch Ableger für die PlayStation 4 und die Xbox One in der Entwicklung.

Einen konkreten Release gibt es bisher noch nicht, jedoch ist bestätigt, dass Hyper Light Drifter einen Auftritt als Gastcharakter hat.

In Brawlout bekämpfen sich bis zu vier Spieler lokal oder online. Dabei weist das Spiel eine starke Ähnlichkeit zu Nintendos Super Smash Bros. auf. Kurzum bedeutet dies, dass ein Spieler ein Leben verliert, sobald er aus dem Ring katapultiert wird. Auch die bekannte Prozent-Anzeige an den Portraits der Charaktere sind vorhanden.

Im Kampf soll jeder Kämpfer individuelle Fähigkeiten und Schwächen besitzen. Während eines Kampfes ergibt sich nach Aufladen des Rage Meters die Möglichkeit, eine besonders starke Attacke auszuführen.

„We love indie games; one of the first, and most iconic, characters that came to mind was Hyper Light Drifter“, sagt Bogdan Iliesiu (CEO von Angry Mob Games). „He fit into the Brawlout universe perfectly, as he is already built for the type of battle we see in the game. We collaborated closely with Heart Machine to make sure The Drifter remained true to the original, working in his iconic light sword and making his signature dash a character specific move. The Drifter brings a more technical style of combat to Brawlout, with tons of movement options and both defensive and offensive play, that we think he’s going to become a staple for those looking for a competitive edge.“