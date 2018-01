Brawlout Verkäufe stimmen, erster Patch angekündigt

Da Super Smash Bros. auf der Nintendo Switch noch immer durch Abwesenheit glänzt, müssen sich die Spieler nach Alternativen umsehen. Und das tun sie auch. Diese Alternative hört auf den Namen Brawlout und konnte in unserem Review bereits überzeugen.

In den ersten zwei Wochen nach Release spielten knapp 50.000 Spieler den Brawler, ein Grund zur Freude bei den Entwicklern. Via Twitter hat das Team nun einen ersten Patch angekündigt, welcher sich einigen Problemen annehmen soll.

Our networking engineers worked even over the holidays and we’re submitting the patch to greatly improve matchmaking (and fix the network lag) in less than a week

— BRAWLOUT (@brawloutgame) 2. Januar 2018