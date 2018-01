Blitz-Gewinnspiel: Was ist euer Most-Wanted Nintendo Switch-Spiel im Frühjahr 2018?

In der vergangenen Woche überraschte uns Nintendo mit einer neuen Nintendo Direct Mini, in der allerhand neue Spiele für die Nintendo Switch angekündigt wurden. Eine Vielzahl der präsentierten Spiele soll dabei bereits in wenigen Wochen erscheinen. Neben der Rückkehr von Wii U-Klassikern wie Hyrule Warriors oder auch Donkey Kong Country Returns: Tropical Freeze, kommen wir bald auch in den Genuss von neuen Highlightst wie Kirby Star Allies und Mario Tennis Aces.

Alle kommenden Highlights aus der Nintendo Direct Mini könnt ihr euch hier nochmals zu Gemüte führen.

Nintendo Direct Mini Video:

Anlässlich der Nintendo Direct Mini veranstalten wir gemeinsam mit Nintendo Deutschland ein kleines Blitz-Gewinnspiel. Passend dazu verlosen wir drei tolle Preise unter allen Teilnehmern der aktuellen Aktion.

Die Preise in der aktuellen Gewinnwoche:

Preis: Einmal das Nintendo Switch Spiel Fire Emblem Warriors inkl. einem magischen Yo-Kai Watch Stift Preis: Einmal das Nintendo 3DS Spiel Yo-Kai Watch Geistige Geister mitsamt einer Yo-Kai Watch zur TV-Serie sowie einem magischen Yo-Kai Watch Stift Preis: Ein Fan-Paket rund um Yo-Kai Watch bestehend aus einer Yo-Kai Watch zur TV-Serie, einem dazugehörigen Disk-Set der Serie 2, einer Yo-Kai Watch DVD sowie einem magischen Yo-Kai Watch Stift

So nehmt ihr an der Aktion teil!

Wir wollen von euch wissen auf welches Nintendo Switch-Spiel aus der oben präsentierten Nintendo Direct Mini ihr euch aktuell am meisten freut und warum? Teilt uns eure Wahl via Email mit und begründet diese bitte in zwei bis drei Sätzen. Die drei Gewinner-Posts werden anschließend auf unserem Portal veröffentlicht.

Sendet euren Beitrag bis spätestens Freitag, den 26.01.2018 an Chris“at“GamezGeneration.de und dem Betreff „Nintendo Switch Most Wanted Frühjahr 2018″.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt ist jeder Teilnehmer mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Freitag der 26. Januar 2018 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Nintendo Deutschland.