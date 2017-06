PC Spieler dürfen sich schon lange mit dem umfangreichen MMORPG Black Desert beschäftigen. Gerade die Charaktererstellung soll andere MMORPG’s in den Schatten stellen. Wie Microsoft bekannt gab, haben bald auch Besitzer der Xbox One die Chance in die Welt von Black Desert einzusteigen. Um die Vorfreude etwas zu heben, präsentieren wir euch hier den Trailer aus der Pressekonferenz von Microsoft. Ein Release wurde leider noch nicht genannt.

Trailer

Quelle