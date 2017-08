Bigben Interactive kündigt The Sinking City an

Bigben Interactive hat das von H.P. Lovecraft inspirierte Adventure The Sinking City angekündigt, welches derzeit bei Frogwares entsteht. Das Abenteuer spielt in der fiktiven Stadt Oakmont, Massachusetts, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.

Die Stadt ist eine gewaltige, offene Welt, in der Wahnsinn und Verfall regieren. Stück für Stück wird sie von einer unbegreiflichen, übernatürlichen Macht verschluckt und stellt die Spieler vor die Aufgabe, herauszufinden, was mit ihr und dem Verstand ihrer Bewohner geschieht.

„The Sinking City ist unser bisher größtes Projekt. Seit unserem ersten Sherlock Holmes-Titel haben wir unseren Designstil ständig weiterentwickelt, was uns zu unserem neuesten Abenteuer führte“,

so Wael Amr, CEO von Frogwares.

„Mit unserer Sherlock Holmes-Serie sind wir wirtschaftlich erfolgreich und haben gute Kritiken erhalten. The Sinking City wird dieses Erbe weiterführen – es ist wesentlich größer und ambitionierter. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft und die gute Zusammenarbeit mit Bigben“,

fügt Amr an.

The Sinking City soll im kommenden Jahr für Konsolen erscheinen.