Bethesda präsentiert einen neuen Trailer zu The Evil Within 2

Bethesda Games hat heute einen brandneuen Trailer zu dem Horror-Titel The Evil Within 2 veröffentlicht. Passend dazu trägt der Trailer den Namen „Survive“, der das gezeigte Material wohl besser kaum beschreiben könnte. Der Nachfolger zum Überraschungshit „The Evil Within„, wird erneut von dem Schöpfer der Resident Evil-Reihe Shinji Mikami entwickelt und soll am Freitag, den 13. Oktober 2017, für PS4 und Xbox One erscheinen.

Im Spiel selber kämpft Protagonist Sebastian ums Überleben und gegen die Zeit: Er muss seine Tochter Lily finden, bevor sie in einer zerfallenden STEM-Welt für immer verloren ist. Auf seiner Suche wird er von den Dämonen seiner Vergangenheit und seiner eigenen Unsicherheit verfolgt, doch er verliert nie die Hoffnung. Fest entschlossen, Lily zu retten, taucht Sebastian in die Tiefen eines neuen STEM-Systems ein; und was auch immer es ihm entgegenzusetzen hat, er wird kämpfen und überleben.

Hier ist der neue Gameplay-Trailer zu The Evil Within 2:

Quelle: Bethesda