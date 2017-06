Bethesda kündigt Wolfenstein II: The New Colossus an

Bethesda hat auf der E3 2017 soeben den Shooter Wolfenstein II: The New Colossus angekündigt. Das Spiel wird am 27. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Wolfenstein II: The New Colossus führt uns in das vom Regime kontrollierte Amerika. Darin müssen wir als Spieler die mutigsten Anführer des Widerstandes vereinen, um sich dem Regime entgegenzustellen. Schauplatz sind die USA im Jahr 1961, in dem wir abwechslungsreiche Umgebungen besuchen werden. Darunter Roswell in New Mexico, die überfluteten Straßen von New Orleans oder das durch eine nukleare Explosion zerstörte Manhattan.

Abwechslungsreiche Waffen und mächtige neue Fähigkeiten wird es geben, um die fortschrittlichen Nazi-Soldaten besiegen zu können. Darunter auch neue Cyborgs und Maschinenkommandanten.

Für eine schicke Technik sorgt die neue id Tech 6 Engine, welche bereits im beeindruckenden Enthüllungstrailer die Muskeln spielen lässt.