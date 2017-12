Bayonetta 3 für Switch angekündigt & Umsetzungen von Bayonetta 1 & 2 kommen

Auf den „Game Awards 2017“ konnte Nintendo in der vergangenen Nacht eine ganz besondere Ankündigung für die Nintendo Switch machen. So wurde nun bekannt, dass PlatinumGames derzeit Bayonetta 3 entwickelt. Der Titel wird exklusiv für Nintendo Switch erscheinen und bekam einen ersten Trailer spendiert.

Bayonetta 2 Ankündigungstrailer:

Bayonetta 1 und 2 erscheinen im Doppelpack auf Nintendo Switch

Darüber hinaus wurde bekannt, dass am 16. Februar 2018 auch das bisher Wii U-exklusive Bayonetta 2 sowie Bayonetta für Nintendo Switch erscheinen werden. Zum Verkaufsstart kommen die Actionspiele in zwei Versionen in den Handel: Die Standard-Edition besteht aus einer Game Card mit Bayonetta 2 und einem Download Code für Bayonetta, die Special Edition für Europa umfasst darüber hinaus ein Steelbook, 22 Verskarten und drei Sticker-Bögen.

Als digitale Versionen sind beide Titel selbstverständlich auch im Nintendo eShop erhältlich. Wer eine davon im Nintendo eShop erwirbt, erhält einen Nachlass des jeweils anderen Spiels.

Quelle: Nintendo