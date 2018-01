Bayonetta 2 kommt mit amiibo-Support + weitere Infos.

Die offizielle englische Seite für Bayonetta 2 wurde erneut einem Update unterzogen, welche nun den amiibo-Support für das Actionspiel bestätigt hat. Während der Tag Climax Modus bereits bekannt war, verrät Nintendo nun, dass dieser Horde-Modus auch im lokalen Mehrspielermodus zur Verfügung steht.

Bereits die Wii U-Fassung unterstützte die Sammelfiguren von Nintendo, doch ob es freischaltbare Items auch auf der neuen Konsole geben würde, wurde bislang nicht bestätigt. Mit den amiibo-Figuren schaltet ihr neue, nintendotypische Kostüme für die Hexe frei. Allerdings sollen sich alle neuen Outfits auch im Laufe des Spiels freischalten lassen.

Im Tag Climax Modus bekämpft ihr wahlweise lokal oder über das Internet mit einem Freund Wellen aus immer stärker werdenden Gegnern. Zur Auswahl stehen eine Menge verschiedener Charaktere. Die amiibo-Figuren schalten verschiedene neue Outfits für Bayonetta, sowie die Waffen frei. Auch weitere, nicht genannte Funktionen soll es geben.

Bayonetta 2 für Nintendo Switch wird am 16. Februar in einer normalen und in einer limitierten Edition erscheinen. Der Download der digitalen Version wird 12,4 GB groß sein.