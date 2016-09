Battlezone: PSVR-Titel mit Coop-Modus

Rebellion gibt bekannt, dass der PlayStation VR Launch-Titel Battlezone über einen CoOp-Modus für bis zu vier Spieler verfügen wird.

Als Demonstration, wie man sich einen kooperativen Multiplayer in einem VR-Spiel vorzustellen hat, zeigen die Entwickler einen neuen Trailer zu dem kunterbunten Panzer-Spiel.

Im PlayStation Blog meldete sich Rebellion PR Manager Robbie Cooke zu Wort:

In einer frühen Phase der Entwicklung von Battlezone war eine wichtige Frage: Was gibt es besseres als einen mächtigen Panzer in der Galaxy zu steuern? Die Antwort war natürlich offensichtlich: Einen mächtigen Panzer zusammen mit seinen Freunden zu steuern… welche auch einen mächtigen Panzer steuern.