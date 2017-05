Battlefield 1 – Neue Karte ‚Prise de Tahure‘ und weitere Updates angekündigt!

Mit Battlefield 1 hat Entwickler DICE für viele Fans einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Im Sommer sollen diverse Updates mit zahlreichen Inhalten für den Weltkriegs-Shooter erscheinen.

Prise de Tahure

Demnach stellte man bereits die neue Karte Prise de Tahure vor. Diese beschreibt man wie folgt:

„Das Geschehen spielt im Herbst nach der Nivelle-Offensive. Die französischen Truppen bemühen sich dabei verzweifelt, die zurückeroberten Anhöhen in der Region Butte-de-Tahure zu halten. Das Netzwerk der Gräben an der Front führt direkt durch mehrere Dörfer, die nach den ständigen Gefechten zwischen deutschen Sturmtruppen und französischen Grabenkämpfern kurz vor der Zerstörung stehen. Hier wird ein Zermürbungskrieg geführt. Anpassungsfähigkeit und Taktik sind der Schlüssel, um den Gegner in die Knie zu zwingen.“

Nivell-Nächte

Im Juni sollen dann die Nivell-Nächte folgen:

„Diese Nachtkarte wird im Juni für Besitzer des Battlefield 1 Premium-Pass veröffentlicht und hat die schlammigen Schlachtfelder rund um Malmaison und Soupir als Schauplatz. Haltet die Stellung, denn euer Feind wird um jeden Meter Boden kämpfen.“

Nebenbei wird das neue Feature ‚Premium Freunde‚ derzeit abgeschlossen, sodass dieses wohl bald auch verfügbar sein wird. Folgend wird man auf dem EA Play Event zudem über die zweite Erweiterung Name of the Tsar sprechen, mit der unter anderem die russische Armee Einzug hält.

Weitere wichtige Termine für ‚Battlefield 1‘ hat man zudem im offiziellen Kalender festgehalten.

Quelle