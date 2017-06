Battle Chasers: Nightwar auf Nintendo Switch teurer

Wie aus einem Eintrag auf Amazon hervorgeht, wird das Retro-RPG Battle Chasers: Nightwar auf der Nintendo Switch erneut teurer zum Kauf angeboten werden, als auf PlayStation 4 und Xbox One. Ganze 10 US-Dollar mehr müssen Nintendo-Spieler auf den Tisch legen, um in den Genuss des Spieles zu kommen.

Publisher THQ Nordic hat sich bislang nicht dazu geäußert, warum das Spiel teurer wird. Doch damit reiht sich der Titel in die immer länger werdende Liste um RiME, Sine Mora und This is the Police ein.

Battle Chasers: Nightwar wird am 03. Oktober 2017 erscheinen. Die Grafik stammt aus der Feder von Comic-Zeichner Joe Madureira, der sich auf für die Darksiders-Reihe verantwortlich zeigt.