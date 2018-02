Bandai stellt Koop-Mehrspieler und neue Screenshots zu Code Vein vor

Mit Karen und Cruz stellt Bandai Namco zwei neue Charaktere zum kommenden Action-RPG Code Vein vor. Außerdem wurden zahlreiche Screenshots veröffentlicht, welche neben den neuen Charakteren, auch noch den Online-Koop zeigen.

Die große Schwester und ein missglücktes Experiment

Karen ist die große Schwester des Wiedergängers Louis. Sie kümmert sich um die Wiedergänger und unterstützt diese im Kampf. Cruz hingegen musste in einem Versuch die Menschheit zu retten, schreckliche Experimente über sich ergehen lassen und verwandelte sich durch den hohen Druck in die „Zerstörung in Menschengestalt“.

Lasst euch helfen

Wie schon in Dark Souls, wird es auch in Code Vein die Möglichkeit geben, andere Spieler zu unterstützen. Damit es dazu kommt, müsst ihr einen Hilferuf entsenden. Anschließend kann ein anderer Wiedergänger euch auf euren Abenteuern unterstützen. Die Kommunikation findet dabei durch Gesten, Stempeln und akustischen Befehlen statt.

Code Vein erscheint noch dieses Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: Pressemitteilung