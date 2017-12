Bandai Namco Games kündigen One Piece World Seeker an

Nachdem Bandai Namco Games vor Kurzem Soul Calibur VI offiziell enthüllte, folgte heute mit One Piece World Seeker gleich die nächste Enthüllung! Zur Feier des 20. Jubiläums der Strohhutpiraten kündigt das Unternehmen einen Open-World-Titel rund um die beliebte Reihe an, der für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Zuvor bekannt unter dem Decknamen DAWN, werden Spieler in ONE PIECE WORLD SEEKER als Ruffy die Möglichkeit haben eine Welt mit nahtloser Action und offener Umgebung zu erkunden.

One Piece World Seeker Screenshots: