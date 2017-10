Bandai Namco enthüllt God Eater 3

Bei der Tokyo Game Show 2016 wurde bereits bestätigt, dass ein neues God Eater in Entwicklung ist. Heute am 07. Oktober 2017 war es denn soweit und es gab die offizielle Ankündigung von God Eater 3. Auch wenn noch keine spezifischen Plattformen genannt wurde, so war bereits schon von „Heim-Konsolen“ die Rede. Mit anderen Worten klingt das so, dass God Eater 3, anders als seine Vorgänger, nicht für die PlayStation Vita und andere Handhelds erscheinen wird. Das könnte zur Folge haben, dass der neueste God Eater-Teil technisch einen großen Schritt nach vorne macht.

Trailer



„Anfang der 2050er Jahre begann eine bisher unbekannte, als ‚Oracle-Zellen‘ bezeichnete Lebensform, alles Leben auf der Erde zu verzehren. Der unstillbare Appetit der Zellen gepaart mit bemerkenswerter Anpassungsfähigkeit lies diese schnell zum schlimmsten Feind der Erde mutieren, den Aragamis. Gegen diese gigantischen und unbesiegbaren Kreaturen konnten konventionelle Waffen nichts ausrichten. Daraufhin wurde die Elite-Einheit namens God Eater gegründet, um die Aragamis mit den kürzlich entwickelten God-Arcs-Waffen zu bekämpfen. In einer von wilden Göttern heimgesuchten Welt ziehen die ‚God Eater‘ in einen aussichtslos geglaubten Krieg…“

