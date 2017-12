Bandai Namco bringt My Hero Academia: One’s Justice wahrscheinlich nach Europa!

Die Zeichen stehen gut, dass My Hero Academia: One’s Justice auch für den europäischen Markt erscheint. Erst kürzlich sicherte sich Bandai Namco die Marke für One’s Justice, was der Beititel zum My Hero Academia-Spiel ist. Im Gegensatz dazu ist allerdings bisher noch kein Wort im Bezug auf den nordamerikanischen Markt gefallen. Der Titel soll für die PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Was erwartet den Spieler?

Auch im Videospiel zum gleichnamigen Anime My Hero Academia treffen die sogenannten „Quirks“ aufeinander und bekämpfen sich mithilfe von übermenschlichen Fähigkeiten. Dabei sollen sie sich die Umgebung zu Nutze machen, welches mit einem realistischen Schadensmodell glänzt.

Izuku Midoriya, seines Zeichens Protagonist der Serie, ist der einzige seiner Generation der ohne „Quirks“ zur Welt gekommen ist. Dabei ist gerade er es, der davon träumt als Superheld für Gerechtigkeit zu Sorgen. Doch diese Träumerei bleibt nicht ewig ein Traum, denn der legendäre und in sämtlichen Rankings erstplatzierte Superheld „All Might“ vermacht ihm den „One For All“-Quirk.

Im Gegensatz zu Midoriya steht Tomura Shigaraki. Er ist der Antagonist und gleichzeitig Anführer der League of Villains. Wenig von ihm ist bekannt, außer, dass er All Might zur Strecke bringen will. Die Fähigkeit, dass alles was er berührt zu Staub zerfällt, dürfte ihm dabei mehr als gelegen kommen.

Das Erscheinungsdatum ist bisher noch unbekannt. Dennoch soll es am 16. Dezember 2017 einen Debüt-Trailer geben.

Quelle (Trademark)

Quelle (Informationen)