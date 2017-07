UPDATE** Bald dürft ihr mit dem Regalia aus Final Fantasy XV durch die Welt von Forza Horizon 3 heizen!

Was eine Überraschung! Auf der ChinaJoy wurde heute angekündigt, dass ab dem 1. August das Auto von Noctis und co. in Forza Horizon 3 zur Verfügung stehen wird. In Final Fantasy XV stellt der Regalia ein ganz besonderes Verkehrsmittel für den jungen Prinzen da. Mit anderen Worten symbolisiert er die Bindung zwischen Noctis Lucis Caelum und seinem Vater. Zukünftig dürft ihr die Pferdestärken des luxuriösen Autos auch in Surfers Paradise in die höhe treiben.

Hier ein erstes Bild:

Quelle

**UPDATE**

Jetzt gibt es auch einen Trailer zum Regalia:

Quelle