Baja Edge of Control HD erhält neuen Trailer und Releasetermin

THQ Nordic setzt den nunmehr neun Jahre alten Rennspielklassiker für die aktuelle Konsolengeneration um. Baja Edge of Control HD hat einen neuen Trailer erhalten, der auch den Releasetermin der HD-Neuauflage präsentiert. Demnach wird das Spiel am 14. September für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Das Remaster wartet mit 4K-Kompatibilität auf und zeichnet sich durch vielfältige grafische Verbesserungen aus, darunter schärfere Texturen und deutlich mehr Details. Auch eine höhere Bildrate soll dem Spielspaß spürbar zugute kommen. Schatten, sowie die Beleuchtungs- und Staubeffekte wurden ebenfalls stark verbessert. Doch selbst die Steuerung wurde überarbeitet und soll nun deutlich präziser daher kommen.

Außerdem wartet das Spiel mit einem Splitscreen-Multiplayer für bis zu vier Spieler auf. Wer lieber gegen Spieler aus der ganzen Welt antritt, kann dies im Online-Multiplayermodus tun.

Baja Edge of Control HD – Größer, besser, schöner

Mit über 1600 Kilometer schwierigsten Geländes enthält Baja Edge of Control HD mehr Herausforderungen als die Beatles Nummer 1 Hits hatten. Steile Bergfahrten, Schlammpfützen so tief wie der Mariannengraben und Schluchten, die man nicht ohne Höhlenforscher betreten würde: All das und mehr hält Baja: Edge of Control HD für dich bereit.

Mit zahlreichen Fahrzeugen in acht verschiedenen Klassen, darunter Trophy Trucks, Jeeps und Buggys, bietet Baja: Edge of Control HD ein vollständiges Arsenal. Jedes Vehikel kann mit authentischen Upgrades ausgestattet werden.

Teste deine Ausdauer und bring deine Offroad-Fahrzeuge in über 100 Strecken bis ans Limit: Hill-Climb-Challenges mit mehr als 80 prozentiger Steigung, Rennen in der Offenen Klasse, Rundstreckenrennen und Baja-Langstreckenrennen bieten für jeden virtuellen Rennfahrer etwas.

Die überzeugende Fahrzeugphysik des Spiels sorgt für fantastisches Handling, und das realistische Schadensmodell in Kombination mit detailliertem Wartungs- und Reparatursystem lässt dich Fahrzeugschäden erleben und beheben. Abfallende Stoßstangen, platzende Reifen, gebrochene Aufhängungen, überhitzte Motoren, der Geruch von Wüstensand und Benzin, all das (bis auf den Geruch) erwartet dich in Baja: Edge of Control HD.

Erscheinen wird Baja: Edge of Control HD bereits am 14. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One.