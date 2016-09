Axiom Verge: Metroidvania kommt für Xbox One

Der Metroidvania-Titel Axiom Verge erscheint in Kürze auch für die Xbox One. Nach dem Release auf nahezu allen anderen Plattformen, erscheint das Spiel am 30. September endlich auch auf der aktuellen Microsoft-Plattform, wie Entwickler Tom Happ nun vermeldet.

Das liegt daran, dass Spiele, welche mit der MonoGame-Software entwickelt worden sind, nun auch auf der Xbox One unterstützt werden. Axiom Verge dient nun bei der Portierung als Testlauf für künftige MonoGame-basierte Spiele auf der Konsole.

So oder so dürfen sich Genrefans also auf einen absoluten Leckerbissen freuen, wie auch unser Testbericht zeigt.

„Rückblickend erklärt Happ: „Es ist schon irgendwie ironisch, dass die Xbox One die neuste Konsole ist, auf der Axiom Verge erscheint. Als ich vor knapp sieben Jahren mit der Entwicklung angefangen hab, war die Xbox 360 (um es genauer zu sagen, der Xbox LIVE Indie-Spiel-Dienst) meine Zielplattform. Wie so viele Entwickler, habe ich den Umfang des Spiels und die nötige Zeit, meine volle Vision zu erreichen, sehr unterschätzt und als die Zeit kam, zu der ich bereit war, das Spiel zu veröffentlichen, war das Development-Framework, das ich benutzte (XNA), nicht mehr mit dem neusten Xbox-System kompatibel.“

Kosten wird das Spiel 19,99 Euro. Ab dem 10. Oktober 2016 soll der Titel zudem mit 10% Rabatt erhältlich sein.