Ausgepackt: Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System

Seit dem 11. November schlägt das Herz von Retro-Fans höher, zumindest sofern sie eines der heißbegehrten Exemplare von Nintendos Retro-Neuauflage Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System ergattern konnten.

Die Minikonsole ist nämlich seit ihrem Release fast deutschlandweit ausverkauft, allerdings verspricht Big N schon bald neue Geräte an den Handel auszuliefern.

Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System – Das steckt im Karton

Wir hatten das große Glück, uns eine Konsole sichern zu können und werden schon bald ausführlich über unsere Erfahrungen mit dem grauen Kasten berichten. Heute wollen wir euch allerdings schon einmal ein paar Bilder der Hardware präsentieren.

Alle Informationen zum Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System findet ihr in unserem Beitrag.

Folgende Spiele sind auf dem System vorinstalliert:

Balloon Fight

BUBBLE BOBBLE

Castlevania

Castlevania II: Simon’s Quest

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE

Dr. Mario

Excitebike

FINAL FANTASY

Galaga

GHOSTS’N GOBLINS

GRADIUS

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Mario Bros.

MEGA MAN 2

Metroid

NINJA GAIDEN

PAC-MAN

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

StarTropics

SUPER C

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

TECMO BOWL

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Hier nun unsere Bildergalerie zur Konsole