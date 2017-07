Auflösung: Eure Einsendungen zu unserer Fire Emblem Echoes-Aktion

Im vergangenen Monat hatten wir mit Nintendo Deutschland eine Gewinnspiel-Aktion zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia veranstaltet, bei der ihr drei tolle Preise gewinnen konntet. Diesmal ging alles rund um die Möglichkeit den Zahn der Zeit umzukehren und Ereignisse aus eurem Leben ungeschehen zu machen, die ihr am liebsten nicht erlebt oder mit dem jetzigen Wissen verhindert hättet.

Wir haben uns über zahlreiche tolle und interessante Einsendungen von euch gefreut und präsentieren euch an dieser Stelle die drei glücklichen Gewinner von jeweils einem Gewinnpaket bestehend aus Fire Emblem Echoes und dazugehörigen Merchandise-Artikeln.

Die Gewinnerposts:

Lukas D.

„Wenn ich die Möglichkeit hätte die Zeit für ein spezielles Ereignis zurückzudrehen, dann würde ich mich wohl in die Kursstufe meiner Schulzeit zurückschicken lassen, um den Schulabschluss ernster zu nehmen als damals und mehr zu lernen, um so ein besseres Abitur zu schreiben. Am Ende konnte ich dadurch nicht das Studieren was ich mir eigentlich gewünscht hatte und so war es für mich eine Lektion seine Ziele mit mehr Ehrgeiz anzugehen, was wiederum auch eine lehrreiche Lektion war.“

Kris L.

„Ich habe mir etwas themenrelevantes überlegt worüber ich mich bis heute sehr ärgere. Als ich sechs Jahre alt war, habe ich damals einen Nintendo 64 geschenkt bekommen. Die Konsole hatte mit Mario 64, Zelda OoT, Banjo und vielen weiteren Spielen so tolle Kindheitserlebnisse geboten, sodass sie bis heute eine meiner Lieblingskonsolen ist. Leider habe ich die Konsole im Jugendalter irgendwann für wenig Geld auf dem Flohmarkt verkauft und trauere ihr bis heute nach. Immerhin konnte ich aber auf der Wii U über die VC einige Perlen erneut spielen.“

Hendrik S.

Ich bin ja jemand der gerne daran glaubt, dass so ziemlich alles was einem passiert auch so sein soll und etwas wie Schicksal existiert. Daher fällt es mir auch schwer ein konkretes Ereignis herauszupicken. Generell würde ich aber gern meine Großmutter sehr gern kennenlernen, die leider verstarb als ich noch sehr jung war. So habe ich leider keine richtigen Erinnerungen an meine Omi und würde mich schon allein freuen nur einmal ein kurzes Gespräch mit ihr führen zu können – das wäre generell eine sehr schöne Vorstellung, um die Zeit zurückzudrehen.

Wir haben allen drei Gewinnern der Aktion eine Email an deren genutzte Email-Adresse gesendet und bitten euch, dass ihr auf diese bitte innerhalb von 14 Tagen antwortet, damit wir die Preise zeitnah an euch versenden könnt. 🙂

Alle anderen können ihr Glück bei unseren aktuellen Gewinnspielen rund um die Nintendo Switch und die Pokémon-Reihe herausfordern.