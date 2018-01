Assassin’s Creed Rogue Remastered Xbox One X Enhanced + Zusatzinhalte

Wie wir bereits wissen wird Assassin’s Creed Rogue Remastered am 20. März für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Microsoft-Zocker dürfen sich jedoch noch über ein paar weitere Schmankerl freuen.

Wie Ubisoft nun bekannt gibt, wird die Neuauflage des Assassinen-Abenteuers für Xbox One X erweitert werden und in nativem 4K über den Bildschirm flimmern. Weitere technische Verbesserungen (auf beiden Plattformen) sind unter anderem neue visuelle Effekte, eine bessere Umweltdarstellung, sowie Texturen und Schatten mit höherer Auflösung.

Außerdem spendiert Ubisoft dem Remake Shay Bayeks Legacy-Outfit aus dem aktuellen Spiel Assassin’s Creed Origins. Das Spiel enthält alle herunterladbaren Inhalte des ursprünglichen Spiels, inklusvie Waffen, Outfits, Anpassungsmöglichkeiten und zwei Bonus-Missionen: The Armor of Sir Gunn Quest und The Siege of Fort de Sable.