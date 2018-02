Assassin’s Creed Ragnarok – Wikinger-Setting angedacht?

God of War hat es vorgemacht, folgt nun auch Ubisoft? Das nächste Assassin’s Creed könnte möglicherweise mit einem Wikinger-Setting aufwarten und Assassin’s Creed Ragnarok oder Assassin’s Creed Viking Hell heißen.

Michele Nucera, Concept Artist bei Ubisoft in Mailand hat vor zwei Jahren ein entsprechendes Artwork unter dem Titel Assassin’s Creed Ragnarok bei ArtStation hochgeladen, kurz darauf jedoch wieder gelöscht.

Doch nun wurde dasselbe Bild wieder hochgeladen, diesmal jedoch unter dem Namen Viking Hell.

2 years ago, an artwork by Michele Nucera (concept artist at Ubisoft Milan) was posted (likely fan art), titled „Assassin’s Creed Ragnarok“. The artworks was removed and re-uploaded again, 17 hours ago as „Viking Hell“. What do you think of a Viking setting for a future AC? pic.twitter.com/iVIeVACYVY

— The Codex (@TheCodexNetwork) 5. Februar 2018