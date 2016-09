Assassin’s Creed: Ezio Collection offiziell bestätigt

Die Gerüchte und Leaks der vergangenen Tage haben sich bewahrheitet: Ubisoft hat die Assassin’s Creed: Ezio Collection für PlayStation 4 und Xbox One nun offiziell angekündigt.

Am 15. November dürfen Fans des italienischen Assassinen also erneut in die Welt um Florenz, Rom und Co eintauchen.

Dabei umfasst die Collection HD-Neuauflagen der bekannten Abenteuer Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed: Brotherhood und Assassin’s Creed: Revelations mitsamt aller bereits erschienenen Erweiterungen. Die Multiplayer-Modi finden allerdings keinen Weg in die Neuauflage.

Obendrauf legt Ubisoft der Sammlung noch die Kurzfilme Assassin’s Creed: Embers und Assassin’s Creed: Lineage bei, welche den Epilog zur Trilogie bilden.

Quelle: Ubisoft