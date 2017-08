Entwickler OddBird kündigte gestern an, dass am 21. September 2017 das Spiel Arrow Heads für den PC erscheinen wird. Doch damit nicht genug, gab man ebenso bekannt, dass auch Anfang 2018 eine Version für die PlayStation 4 und Xbox One geplant ist. In Arrow Heads beschießen sich bis zu vier Spielern mit Pfeil und Bogen. Einen Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Trailer

Quelle