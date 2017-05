ARMS mit einem Joy-Con spielbar, Details zur Steuerung

Das Kampfspiel ARMS für Nintendo Switch wird sich mit nur einem Joy-Con spielen lassen. In der aktuellen Ausgabe der EDGE wurden nun neue Details zur Steuerung des Spieles veröffentlicht.

Demnach setzt ARMS ganz auf die Bewegungssteuerung der Switch. Allerdings lässt sich der Titel wahlweise auch mit einem oder zwei Joy-Cons, sowie dem Pro Controller spielen. Allerdings könnte man laut EDGE im Nachteil sein, wenn man nicht auf die Bewegungssteuerung zurückgreift.

Nutzt man nur einen Joy-Con, lassen sich die Schläge auf die Trigger und oberen Knöpfe binden. Das gilt auch für die anderen Steuerungsvarianten. Ausweichen und Springen werden dann auf die anderen Knöpfe gebunden. Um zu blocken genügt es, den linken Analogstick herunter zu drücken. Knifflig wird es aber, wenn man mehrere Kommandos miteinander kombinieren möchte.

Lediglich die Bewegungssteuerung bietet die Möglichkeit, gleichzeitig auszuweichen und anzugreifen. Nur so könne man das kurze Zeitfenster für den eigenen Angriff unter Umständen wirklich ausnutzen.

Nutzt man einen Controller dient der linke Analogstick dazu, den Winkel des eigenen Schlages zu wählen. Das bedeutet also dass es schlicht unmöglich ist, einem Schlag auszuweichen und gleichzeitig in die entgegengesetzte Richtung anzugreifen. Außerdem ist es laut der EDGE unmöglich, mit einer Hand in einem bestimmten Winkel anzugreifen und dann mit der anderen Hand in einem anderen Winkel, bis die erste Hand vollkommen ausgefahren ist.

Gerade bei actiongeladenen Matches im Mehrspielermodus für bis zu acht Spieler könnte man also im Nachteil sein, wenn man nicht auf die Bewegungssteuerung zurückgreift.

ARMS wird am 16. Juni exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.