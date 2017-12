ARMS: Letztes Inhalts-Update steht an

Im Sommer diesen Jahres veröffentlichte Nintendo mit ARMS eine brandneue IP für die Nintendo Switch. Dabei vertraute „BigN“ auf eine ähnliche Strategie wie bei dem Shooter Splatoon 2 und veröffentlichte in regelmäßigen Abständen neue kostenlose Inhalte für das Beat’em Up.

Seit heute steht nun Version 5.0. in den Startlöchern und beschert Dr. Coyle den Spielern als kleines Vorweihnachtsgeschenk eine neue Kämpferin. Die Riege der spielbaren ARMS-Charaktere wächst durch sie auf 15 Charaktere.

Neues Party Crash-Event:

Eine weitere gute Nachricht für alle ARMS-Fans: Am Samstag, den 30. Dezember, startet um 10:00 Uhr schon das nächste Party Crash-Event. In ihm steigt der unsterbliche Master Mummy gegen Twintelle in den Ring, die Grande Dame höchstselbst. In dem Online-Turnier tragen Nintendo Switch-Spieler aus aller Welt eine Vielzahl rasch wechselnder Kampfarten gegeneinander aus. Wer mitkämpfen möchte, muss lediglich während des Spiels online sein und über einen Nintendo Account verfügen. Party Crash ist übrigens nur eines von vielen zusätzlichen Features, die das Spiel seit seinem Start im Juni bereichert haben. Dazu gehören auch Sammel-Buttons zum Freispielen, die Möglichkeit die Spielsteuerung anzupassen, neue Trainingsübungen und vieles mehr.

Das Event startet am Samstag, den 30. Dezember, um 10:00 Uhr und endet zur selben Uhrzeit am Dienstag, den 2. Januar 2018.

Unseren Testbericht zu ARMS auf Nintendo Switch, könnt ihr hier nachlesen:

Quelle: PM Nintendo