Das erste Addon zu ARK: Survival Evolved und ebenfalls Inhalt des dazugehörigen Ark Expansion Pass erscheint am 12. Dezember. Der DLC hört dabei auf den Namen Ark Abberation.

Ark Survival Evolved ist leider dafür bekannt, dass der geplante Content selten zum eigentlichen Termin zur Verfügung steht. Mit anderen Worten wurde der neue Content in Form von Ark Abberation bereits zum Oktober 2017 digitel datier, erscheint schließlich aber erst am 12. Dezember.

Zum Release von Ark Abberation soll auch das geplante Crossplay zwischen Xbox One und PC Spielern implementiert werden. Auch die Xbox Play Anywhere-Funktion soll ab dem Release von Ark Abberation verfügbar sein.

Über den Twitteraccount „@Survivetheark“ wurde ein Event angekündigt, welches Spielern einen schnelleren Fortschritt ermöglicht.

Auf allen Offiziellen Servern gibt es seit dem 4. Dezember doppelte Erfahrungspunkte, doppelte Zähmgeschwindigkeit und doppelte Erntegeschwindigkeit.

ARK: EVOLUTION EVENT is now active through Monday 12pm ET December 4th, with 2X Taming, Harvesting, & XP on all official servers! pic.twitter.com/xfxAMJbDu1

— ARK (@survivetheark) 2. Dezember 2017