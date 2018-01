Arbeitet THQ Nordic an einem Red Faction Guerrilla Remake?

In den vergangenen Monaten hat sich Publisher THQ Nordic zahlreichen Remakes gewidmet. Gerüchten zufolge arbeitet man zudem an einer Neuauflage des Shooters Red Faction Guerrilla, welches sich für PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung befinden soll.

Zumindest ist ein solches Remake nun in den Preislisten von Gamestop Dänemark, Gamestop Finnland und Gamestop Schweden aufgetaucht, mittlerweile aber bereits wieder gelöscht worden.

THQ Nordic hat den 2009 von Volition für PS3 und Xbox 360 veröffentlichten Shooter noch nicht offiziell angekündigt. Der Third-Person-Shooter setzte auf eine offene Welt und zerstörbare Umgebungen.